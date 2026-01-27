Канчельскис: Игнатьев был мэтром отечественного футбола

27 января 2026, 12:07

Фото: iStock/Anton Vierietin

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис прокомментировал смерть экс-наставника национальной команды Бориса Игнатьева. По его словам, специалист внес значительный вклад в развитие отечественного футбола.





О смерти Бориса Игнатьева стало известно 27 февраля. В разные годы он возглавлял «Сатурн», «Торпедо», китайский «Шаньдун Луэ», саудовский «Аль-Иттихад», а также сборную России. С 2013 по 2018 год заслуженный тренер РСФСР занимал пост вице-президента московского «Торпедо».





«Борис Петрович – мэтр отечественного футбольного тренерского цеха. Таких людей у нас не так много. Рад, что удалось с ним поработать», — сказал Канчельскис в комментарии Metaratings.ru.