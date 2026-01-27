Экс-защитник ЦСКА Даев сомневается в быстрой адаптации Баринова в «армейцах»

27 января 2026, 12:35

Фото: iStock/Dziurek

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев поделился мнением о выступлениях «армейцев» в сезоне РПЛ и перспективах полузащитника Дмитрия Баринова в новом клубе. 13 января игрок официально перешел в команду из «Локомотива», где провёл 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач.





После 18 туров ЦСКА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. Следующий матч «армейцы» проведут 1 марта на выезде против «Ахмата», начало в 19:00 по московскому времени.





«Неважно, какая глубина состава у ЦСКА. Главное, чтобы футболисты были продуктивными. Что касается Баринова, у меня есть сомнения, что он сыграет ощутимую роль для команды. Дмитрий — мастеровитый игрок, но всю жизнь провёл в «Локомотиве». В ЦСКА у него может не получиться играть так же, как раньше. Другой тренер, другая философия. Ему потребуется время на адаптацию, а до конца сезона осталось немного», — отметил Даев в беседе с Metaratings.ru.