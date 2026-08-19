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Борцы из Подмосковья завоевали две медали первенства мира U-20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Соревнования проходят в столице Словакии Братиславе с 16 по 23 августа.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся борец греко-римского стиля Мингиян Горяев из Химок, выступавший в весовой категории до 72 килограммов. В финальной схватке он одержал победу над представителем Турции», — говорится в сообщении
А серебро Подмосковью принёс Салим Казмахов из Воскресенска. Он выступал в весе до 72 килограммов.

Сейчас соревнования продолжаются для Лилианы Казьминой, Маргариты Салназарян и Дианы Титовой из Егорьевска, а также для Ислама Кажарова из Подольска.
Лев Каштанов

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