Улицы Подмосковья начали украшать к Дню российского флага
Украшение улиц и домов в преддверии Дня государственного флага России проводят в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работники коммунальных служб развешивают на фасадах, входных группах и информационных стендах поздравительные плакаты и триколоры, а на улицах, площадях и других общественных пространствах устанавливают тематические инсталляции.
«В рамках подготовки к празднику коммунальщики также моют фасады многоквартирных домов и красят ограждения», — отмечается в сообщении.Принять участие в праздничном оформлении приглашают всех жителей Подмосковья: они могут украсить символикой в цветах российского флага свои окна, балконы и частные дома.