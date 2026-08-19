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Улицы Подмосковья начали украшать к Дню российского флага

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Украшение улиц и домов в преддверии Дня государственного флага России проводят в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Работники коммунальных служб развешивают на фасадах, входных группах и информационных стендах поздравительные плакаты и триколоры, а на улицах, площадях и других общественных пространствах устанавливают тематические инсталляции.

«В рамках подготовки к празднику коммунальщики также моют фасады многоквартирных домов и красят ограждения», — отмечается в сообщении.
Принять участие в праздничном оформлении приглашают всех жителей Подмосковья: они могут украсить символикой в цветах российского флага свои окна, балконы и частные дома.
Лев Каштанов

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