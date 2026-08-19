Улицы Подмосковья начали украшать к Дню российского флага

19 августа 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Украшение улиц и домов в преддверии Дня государственного флага России проводят в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работники коммунальных служб развешивают на фасадах, входных группах и информационных стендах поздравительные плакаты и триколоры, а на улицах, площадях и других общественных пространствах устанавливают тематические инсталляции.





«В рамках подготовки к празднику коммунальщики также моют фасады многоквартирных домов и красят ограждения», — отмечается в сообщении.