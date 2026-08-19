В Московской области запустят производство промышленных роботов
В городском округе Ленинский появится завод, который будет выпускать промышленные роботы. Его откроют в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Производственная мощность предприятия превысит 100 роботизированных комплексов в год.
«Компания «Битроботикс» запустит завод в Ленинском округе, где наладит производство промышленных роботов собственной разработки. На предприятии создадут не менее 15 высококвалифицированных рабочих мест для жителей региона, включая инженеров, конструкторов и программистов. Запуск проекта в эксплуатацию запланирован на осень этого года, а выход на плановую мощность – на 2027 год», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как уточнили в ведомстве, роботы компании могут применять, например, на промышленных производствах товаров повседневного спроса. Машины предназначены для автоматизации задач на производственных линиях. Речь идёт о контроле качества, сортировке и упаковке товаров.
«Битроботикс» – первый российский производитель роботизированных комплексов на базе дельта-роботов. Компания разрабатывает, проектирует и внедряет эти комплексы на производстве.
В компании отметили, что роботизация производственных процессов снизит себестоимость продукции, сократит долю брака, повысит уровень безопасности, выведет сотрудников с тяжёлых рутинных операций и направит их на квалифицированные задачи.