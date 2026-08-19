В парке «Восточный» в Электростали проведут выездную диспансеризацию
Пройти диспансеризацию, не посещая поликлинику, смогут жители Электростали в субботу, 22 августа. Выездной приём врачи проведут в парке «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках осмотра пациентам измерят артериальное и внутриглазное давление, проверят уровень сахара в крови и проведут ряд других исследований.
«Очень удобно, что можно пройти диспансеризацию в выходной день. Планируем в эту субботу сделать это вместе с супругом и мамой», — сказала жительница Электростали Алла Исаева.Приём будет проходить с девяти утра до полудня. С собой пациентам нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные подмосковную акцию «Проверь своё здоровье в парке» провели на 23 локациях. Диспансеризацию прошли около 300 человек.