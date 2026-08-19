В парке «Восточный» в Электростали проведут выездную диспансеризацию

19 августа 2026, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пройти диспансеризацию, не посещая поликлинику, смогут жители Электростали в субботу, 22 августа. Выездной приём врачи проведут в парке «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В рамках осмотра пациентам измерят артериальное и внутриглазное давление, проверят уровень сахара в крови и проведут ряд других исследований.





«Очень удобно, что можно пройти диспансеризацию в выходной день. Планируем в эту субботу сделать это вместе с супругом и мамой», — сказала жительница Электростали Алла Исаева.