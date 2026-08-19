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В парке «Восточный» в Электростали проведут выездную диспансеризацию

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пройти диспансеризацию, не посещая поликлинику, смогут жители Электростали в субботу, 22 августа. Выездной приём врачи проведут в парке «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



В рамках осмотра пациентам измерят артериальное и внутриглазное давление, проверят уровень сахара в крови и проведут ряд других исследований.

«Очень удобно, что можно пройти диспансеризацию в выходной день. Планируем в эту субботу сделать это вместе с супругом и мамой», — сказала жительница Электростали Алла Исаева.
Приём будет проходить с девяти утра до полудня. С собой пациентам нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные подмосковную акцию «Проверь своё здоровье в парке» провели на 23 локациях. Диспансеризацию прошли около 300 человек.
Лев Каштанов

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