«Спартаку» предлагали назначить новым главным тренером аргентинца Кили Гонсалеса
Московскому «Спартаку» предлагали назначить новым главным тренером аргентинца Кили Гонсалеса, но спортивный директор клуба Франсис Кахигао отверг этот вариант.
Как сообщает Metaratings.ru, Кахигао настаивает на утверждении Луиса Гарсии, с которым он ранее согласовал личный контракт. При этом руководство московского клуба продолжает рассматривать альтернативные кандидатуры.
Кили Гонсалес, 51 год, с лета 2025 года возглавляет аргентинский «Платенсе». Ранее он руководил «Росарио Централ» и «Унион Санта Фе». В качестве игрока Гонсалес выступал за «Росарио», «Бока Хуниорс», испанские «Сарагосу» и «Валенсию», а также итальянский «Интер», где пересекался с нынешним наставником «Спартака» Деяном Станковичем. В составе сборной Аргентины на его счету 56 матчей и 10 голов.
