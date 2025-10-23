Ещенко рассказал о влиянии Акинфеева на результаты ЦСКА
Ещенко: простое присутствие Акинфеева на воротах влияет на результаты ЦСКА
Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко прокомментировал выступление ЦСКА в текущем сезоне РПЛ и оценил игру вратаря клуба Игоря Акинфеева.
Как пишет Metaratings.ru со ссылкой на собеседника, присутствие голкипера в воротах придаёт защитникам спокойствия и заметно сказывается на результатах команды. Аналогично Ещенко выделил игрока Мойзеса.
«Он действует агрессивно и жёстко. Его тяжело обыграть любому сопернику. Два этих футболиста сильно влияют на результаты ЦСКА», — добавил Ещенко.
В этом сезоне 39‑летний Акинфеев провёл в чемпионате 11 матчей, пропустив десять мячей и оформив два «сухих» матча. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.
После 12 туров ЦСКА идёт третьим в таблице РПЛ, набрав 24 очка. 25 октября «армейцы» примут «Крылья Советов» на «ВЭБ Арене» — матч начнётся в 19:00 по московскому времени.