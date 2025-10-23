Подмосковные спортсмены завоевали три медали чемпионата и первенства мира по ушу

23 октября 2025, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две серебряные медали выиграли представители Московской области на чемпионате и первенстве мира по традиционному ушу (кунгфу). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Золото первенства мира завоевал подмосковный спортсмен Виктор Хремчуков.





«Виктор стал лучшим в дисциплине «кунгфу-традиционное ушу шуанбин», — уточняется в сообщении.