Подмосковные спортсмены завоевали три медали чемпионата и первенства мира по ушу
Одну золотую и две серебряные медали выиграли представители Московской области на чемпионате и первенстве мира по традиционному ушу (кунгфу). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Золото первенства мира завоевал подмосковный спортсмен Виктор Хремчуков.
«Виктор стал лучшим в дисциплине «кунгфу-традиционное ушу шуанбин», — уточняется в сообщении.А две серебряные медали выиграл его земляк Ильяс Хуснутдинов. Он занял второе место в дисциплинах «кунгфу-традиционное ушу III группа чацюань» и «кунгфу-традиционное ушу дуаньбин».
Всего на счету российской команды, в составе которой выступали Хремчуков и Хуснутдинов, 54 медали: 23 золотых, 20 серебряных и 11 бронзовых.
Соревнования проходили в Китае с 15 по 20 октября. В них приняли участие свыше пяти тысяч спортсменов из 54 стран.