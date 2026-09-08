Борцы из Подмосковья завоевали пять медалей на турнире памяти А.И. Парфенова
Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта А.И. Парфенова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в городе Бор Нижегородской области с 3 по 6 сентября. В них приняли участие 552 атлета из 57 российских регионов.
«Борцы из Подмосковья заняли весь пьедестал почёта в весовой категории до 45 килограммов. Золото выиграл Дмитрий Тельпиз, серебро — Мухаммад Салиев, а бронзу — Денис Носов», — говорится в сообщении.Кроме того, Арсений Исмаилов из Подольска, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, занял второе место, а Алий Балаев из Химок в весовой категории до 71 килограмма — третье.