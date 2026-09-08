Готовность моста через Клязьму в Мытищах приблизилась к 90%
Двухполосный мост через реку Клязьму строят в Мытищах в рамках реконструкции участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время готовность моста составляет 89%. Его строят рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии.
«Сейчас на объекте проводят антикоррозионную защиту пролётного строения, занимаются дорожными работами, устройством инженерных коммуникаций и сопряжения моста», — говорится в сообщении.Открыть рабочее движение по мосту планируют в конце текущего года. Путепровод значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне Пирогово, так как обеспечит ещё один выезд на Пироговское шоссе и Мытищинскую хорду.