Готовность моста через Клязьму в Мытищах приблизилась к 90%

08 сентября 2026, 13:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Двухполосный мост через реку Клязьму строят в Мытищах в рамках реконструкции участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В настоящее время готовность моста составляет 89%. Его строят рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии.





«Сейчас на объекте проводят антикоррозионную защиту пролётного строения, занимаются дорожными работами, устройством инженерных коммуникаций и сопряжения моста», — говорится в сообщении.