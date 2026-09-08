В Подмосковье с начала года открыли после ремонта более 20 медучреждений

08 сентября 2026, 12:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

23 отремонтированных объекта здравоохранения открыли в текущем году в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.





Ремонтные работы завершили, в частности, в амбулатории в Воскресенске, поликлиниках в Волоколамске, Ступине, Королёве и Электростали, в стационарах в Яхроме, Ступине, Раменском и пр.





«Мы последовательно модернизируем инфраструктуру здравоохранения. С начала 2026 года завершён ремонт 23 объектов. Сейчас работы продолжаются еще в 25 медучреждениях», — рассказал зампред правительства региона — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.