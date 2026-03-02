Борцы из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России

02 марта 2026, 13:10

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, которое проходило с 25 по 28 февраля в Тарко-Сале. В активе подмосковной команды шесть наград: три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Победителями соревнований стали Салим Казмахов (весовая категория до 63 кг), Мингиян Горяев (до 72 кг) и Георгий Габеев (до 130 кг). Серебряные медали завоевали Иван Соломин (до 60 кг) и Ашот Агамирян (до 97 кг). Бронзовым призером турнира в весе до 60 кг стал Ильдар Хайдаркин. Все атлеты представляют подмосковную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам из Красногорска.



Один из триумфаторов, Мингиян Горяев, поделился эмоциями после победы. Он отметил, что тренеры ставили задачу использовать тотальный прессинг и атаковать сверху. По словам спортсмена, успешное выступление на первенстве России открывает дорогу на международную арену: в прошлом году он выиграл первенство Европы, а теперь планирует побороться за медаль на мировом первенстве.



Турнир в Ямало-Ненецком автономном округе прошел в рамках государственной программы «Спорт России». Помимо медалей, участники разыгрывали путевки на юниорское первенство Европы U20, которое состоится в июле в Северной Македонии.

