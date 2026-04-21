Борцы-классики из Подмосковья стали победителями и призёрами чемпионата ЦФО

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате Центрального федерального округа по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Тамбове с 17 по 19 апреля.





«В весовой категории до 55 килограммов подмосковные атлеты заняли весь пьедестал почёта: на высшую ступень поднялся Иван Киргизов, на вторую — Мерген Бювеев, а на третью — Матвей Головенчиц», — говорится в сообщении.