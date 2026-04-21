Борцы-классики из Подмосковья стали победителями и призёрами чемпионата ЦФО
Шесть золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате Центрального федерального округа по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Тамбове с 17 по 19 апреля.
«В весовой категории до 55 килограммов подмосковные атлеты заняли весь пьедестал почёта: на высшую ступень поднялся Иван Киргизов, на вторую — Мерген Бювеев, а на третью — Матвей Головенчиц», — говорится в сообщении.Все медали спортсмены из Московской области взяли и в четырёх других категориях: в весе до 67, до 77, до 97 и до 130 килограммов: золото получили Муслим Исаев, Данил Григорьев, Мансур Саитов и Георгий Касрадзе, серебро —Алмаз Мазитов, Максим Гончар, Билал Кадзов и Аскер Губжев, а бронзу — Радэль Сулейманов, Иван Глубокий, Магомед Кулов и Артем Кавкаев соответственно.
Кроме того, золотую и серебряную награды получили Дзамболат Габеев и Адам Юсуфов, выступавшие в весовой категории до 82 кг, а Никита Наумкин в весе до 60 кг выиграл бронзу.