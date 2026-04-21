Подмосковные дзюдоисты-юниоры взяли семь медалей первенства России
Одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Нальчике с 15 по 20 апреля. В них приняли участие более 540 спортсменов из 60 российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Дарья Захарова из Подольска, выступавшая в весовой категории до 52 килограммов», — говорится в сообщении.Серебряные награды получили Замират Кусаева в весовой категории более 78 килограммов и Ролан Кунижев в весе до 90 килограммов.
А третье место заняли Иван Цветков (весовая категория до 66 кг), Дзерасса Дзагоева (весовая категория до 63 кг), София Полущева (весовая категория до 52 кг) и Александр Плеханов в весовой категории до 60 килограммов.