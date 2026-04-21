Подмосковные дзюдоисты-юниоры взяли семь медалей первенства России

21 апреля 2026, 12:18

Одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Нальчике с 15 по 20 апреля. В них приняли участие более 540 спортсменов из 60 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Дарья Захарова из Подольска, выступавшая в весовой категории до 52 килограммов», — говорится в сообщении.