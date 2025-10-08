Борцы-классики из Подмосковья завоевали три медали на Играх стран СНГ

08 октября 2025, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках III Игр стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Вадим Драгушан из Люберец, выступавший в весовой категории до 92 килограммов. В финале он одержал победу над борцом из Белоруссии. А третье место занял спортсмен из Узбекистана.





«Бронзовые медали выиграли подмосковные спортсмены Арсен Кудаев (весовая категория до 80 килограммов) и Каймараз Арбаханов (весовая категория до 71 килограмма)», — отмечается в сообщении.