Борцы-классики из Подмосковья завоевали три медали на Играх стран СНГ
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках III Игр стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Вадим Драгушан из Люберец, выступавший в весовой категории до 92 килограммов. В финале он одержал победу над борцом из Белоруссии. А третье место занял спортсмен из Узбекистана.
«Бронзовые медали выиграли подмосковные спортсмены Арсен Кудаев (весовая категория до 80 килограммов) и Каймараз Арбаханов (весовая категория до 71 килограмма)», — отмечается в сообщении.Всего в копилке сборной России по греко-римской борьбе три золотые награды, три серебра и две бронзы. Соревнования проходят в Азербайджане с 5 по 9 октября.