В Ногинске отремонтируют стадион «Знамя»

08 октября 2025, 14:52

оригинал Фото: Отделение «Единой России» в Богородском округе

В Ногинске начали модернизацию стадиона «Знамя» площадью 3,8 тысячи м². Объект включили в Народную программу партии «Единая Россия» по наказам жителей, рассказали в пресс-службе ЕР.





В 2024 году по Народной программе в Ногинске уже реконструировали спорткомплекс «Старт», а в Старой Купавне обновили местный ФОК.



Фото: Отделение «Единой России» в Богородском округе



«В здании обновят фасад, заменят коммуникации, сделают внутреннюю отделку и модернизируют игровые зоны, включая хоккейную площадку. На реализацию проекта из бюджета области выделят более 328 млн рублей», — сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ногинска Владимир Хватов.