В Ногинске отремонтируют стадион «Знамя»
В Ногинске начали модернизацию стадиона «Знамя» площадью 3,8 тысячи м². Объект включили в Народную программу партии «Единая Россия» по наказам жителей, рассказали в пресс-службе ЕР.
В 2024 году по Народной программе в Ногинске уже реконструировали спорткомплекс «Старт», а в Старой Купавне обновили местный ФОК.
«В здании обновят фасад, заменят коммуникации, сделают внутреннюю отделку и модернизируют игровые зоны, включая хоккейную площадку. На реализацию проекта из бюджета области выделят более 328 млн рублей», — сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ногинска Владимир Хватов.
Работы планируют завершить к концу 2026 года. Кроме того, в Электроуглях продолжается капитальный ремонт стадиона на территории спорткомплекса «Виктория».
Здесь появится новый мини-стадион с футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками, игровыми площадками, модульными раздевалками с душевыми и трибунами для болельщиков. Завершение работ планируют к концу октября 2025 года.
Как ранее отмечал секретарь регионального отделения партии и спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в этом году в Московской области в стадии проектирования и строительства находятся 12 объектов физической культуры и спорта.