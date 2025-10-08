Норвежская лыжница Венг выступила против допуска россиян в мировой спорт
Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг публично выступила против возвращения россиян в мировой спорт. Ее слова передает ABC Nyheter.
В настоящее время этот вопрос активно обсуждается Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Двукратная чемпионка мира высказала свое мнение на этот счет.
«Странно и неправильно менять мнение, пока конфликт продолжается на том же уровне. У нас нулевая толерантность к этой истории, и я не хочу пока соревноваться с ними», — заявила Венг.Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям из-за страха перед их силой.