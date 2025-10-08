Подмосковные прыгуны на лыжах с трамплина завоевали бронзу чемпионата России
Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призёрами командных соревнований чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В составе подмосковного квартета выступили Виталий Иванов, Владимир Малов, Данила Букин и Константин Николаев. Они показали второй результат в командных прыжках с трамплина К-125. Победили спортсмены из Свердловской области, а серебряными призёрами стали летающие лыжники из Нижегородской области», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что ранее Иванов завоевал бронзу чемпионата России по лыжному двоеборью.
Соревнования завершились в Сочи. Они стали заключительными в летнем сезоне.