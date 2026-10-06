Борцы-классики из Подмосковья завоевали восемь медалей всероссийского турнира

06 октября 2026, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Евгения и Сергея Артюхиных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Тамбове со 2 по 5 октября. В нём приняли участие сильнейшие борцы классического стиля из разных регионов России.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Кирилл Дудкин, выступавший в весовой категории до 38 килограммов, и Александр Боронин в весе до 75 килограммов. В финале Александр одержал победу нал своим земляком Максимом Герасимовым, который, соответственно, занял второе место», — говорится в сообщении.