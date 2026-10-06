Студентов-юристов университета «Дубна» научат пользоваться полиграфом
Будущие юристы, получающие образование в государственном университете «Дубна», приступили к занятиям в лаборатории нейромаркетинга «Аксон». Там ребят научат использовать полиграф. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Лабораторию нейромаркетинга поведенческой экономики «Аксон» создал на базе университета Научно-исследовательский институт прикладной акустики (НИИ ПА).
«Полиграфолог, кандидат технических наук, сотрудник НИИ ПА Сергей Козлов планирует отработать со студентами несколько образовательных игровых сценариев: «Скрининг при трудоустройстве», «Хищение с проникновением», где участникам нужно будет вычислить злоумышленника и «Шоу-программа «Найди меня»: полиграфолог должен быстро найти спрятанный предмет», — говорится в сообщении.Отмечается, что такие занятия помогут студентам использовать вспомогательные инструменты и сделают юридическое образование в «Дубне» по-настоящему прикладным.