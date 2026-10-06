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Студентов-юристов университета «Дубна» научат пользоваться полиграфом

оригинал Фото: пресс-служба университета «Дубна»

Будущие юристы, получающие образование в государственном университете «Дубна», приступили к занятиям в лаборатории нейромаркетинга «Аксон». Там ребят научат использовать полиграф. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



Лабораторию нейромаркетинга поведенческой экономики «Аксон» создал на базе университета Научно-исследовательский институт прикладной акустики (НИИ ПА).

«Полиграфолог, кандидат технических наук, сотрудник НИИ ПА Сергей Козлов планирует отработать со студентами несколько образовательных игровых сценариев: «Скрининг при трудоустройстве», «Хищение с проникновением», где участникам нужно будет вычислить злоумышленника и «Шоу-программа «Найди меня»: полиграфолог должен быстро найти спрятанный предмет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие занятия помогут студентам использовать вспомогательные инструменты и сделают юридическое образование в «Дубне» по-настоящему прикладным.
Лев Каштанов

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