«Легенды футбола» сыграли с жителями Лотошино в рамках проекта «Выходи во двор»

19 июля 2026, 12:55

Во второй половине лета «Легенды футбола» приехали в Лотошино в рамках пятого юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Звездная команда впервые посетила небольшой подмосковный город, где 18 июля на стадионе «Центральный» встретилась с местными жителями. Игра завершилась победой гостей со счетом 9:6.За «Легенд» на поле вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Александр Самедов, Дмитрий Хлестов, Борис Никоноров, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов. Матч комментировали спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.Перед основным матчем футболисты провели мастер-класс для юных воспитанников местных спортшкол. Дмитрий Аленичев пригласил талантливых ребят в свою академию и выразил надежду, что в будущем кто-то из них попадет в ведущие клубы страны. Также «Легенды» встретились с семьями военнослужащих, раздали подарки и автографы.Для зрителей организовали спортивные аттракционы, а за выполнение заданий участники получали билеты на розыгрыш мячей и карт с автографами. Матч прошел ярко и азартно — более тысячи болельщиков поддерживали свои команды. Дружеский формат не помешал борьбе: обе стороны выкладывались на полную. Финалом мероприятия стала автограф-сессия звезд.Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Спорт России». В юбилейном сезоне запланировано 10 матчей в разных точках региона.