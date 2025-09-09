В Коломне прошел XIII книжный фестиваль «Яблоки в Коломне»

В Коломне завершился XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне». Мероприятие посетили 20 тысяч человек. Программа фестиваля была представлена на 10 площадках. В ней участвовали 35 ведущих российских издательств, которые провели 77 событий за два дня, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гости могли посетить встречи с известными писателями, журналистами и блогерами на главной сцене, посмотреть спектакль «Шёпот кастрюль» и квартирник «Хочу на дачу!». В Садовом павильоне проходили лекции о литературе, дегустации и мастер-классы.
Одним из ключевых событий стало онлайн-включение из Италии с доктором Изабеллой Далла Раджионе, которая представила проект по исследованию русских садов.
Организатором фестиваля выступил Центр «Коломенский посад» при поддержке администрации города и Фонда друзей Коломны.