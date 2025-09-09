В Коломне прошел XIII книжный фестиваль «Яблоки в Коломне»

09 сентября 2025, 11:25

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Коломне завершился XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне». Мероприятие посетили 20 тысяч человек. Программа фестиваля была представлена на 10 площадках. В ней участвовали 35 ведущих российских издательств, которые провели 77 событий за два дня, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.