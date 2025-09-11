Брейк-дансерша из Дубны вышла в финал проекта «Область танцевальных культур»
Юная участница брейк-данс команды TrueFamily из Дубны Софья Телкова будет представлять округ в финале регионального проекта «Область танцевальных культур». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Софья Телкова соревновалась в категориях «начинающие» и «девочки до 11 лет» и в обеих вошла в восьмёрку лучших.
«Сейчас я готовлюсь, сосредотачиваюсь на том, чтобы все было заучено хорошо», — сказала Софья Телкова.Ещё один участник команды TrueFamily Никита Лушкин вошёл в топ-16 исполнителей.
Фестиваль «Область танцевальных культур» проводится в Подмосковье впервые. В нём участвуют любители брейк-данса и хип-хопа. В жюри вошли лучшие исполнители не только из России, но и со всего мира.