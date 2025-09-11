В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов для школьников
Министерство экологии и природопользования Московской области о старте конкурса «Экология с заботой о Родине» для школьников региона. Мероприятие организовано Всероссийским обществом охраны природы (ВООП).
«Мы ежегодно организуем масштабное мероприятие — Ярмарку экологических проектов. Недавно прошла очередная ярмарка, но уже пора готовиться к следующей, и конкурс, организованный ВООП, поспособствует тому, что мы раньше узнаем о хороших проектах юных участников и включим их в число участников ярмарки», — сказал он.
«Мастера экоуроков» (образовательные проекты); «Мастодонты экологических акций» (инициативы по сбору макулатуры); «Специалисты экологических репортажей» (видеоматериалы о проблемах экологии).