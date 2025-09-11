В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов для школьников

11 сентября 2025, 12:19

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Министерство экологии и природопользования Московской области о старте конкурса «Экология с заботой о Родине» для школьников региона. Мероприятие организовано Всероссийским обществом охраны природы (ВООП).





Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что конкурс позволит заранее выявить лучшие инициативы учащихся для их участия в ежегодной Ярмарке экологических проектов.





«Мы ежегодно организуем масштабное мероприятие — Ярмарку экологических проектов. Недавно прошла очередная ярмарка, но уже пора готовиться к следующей, и конкурс, организованный ВООП, поспособствует тому, что мы раньше узнаем о хороших проектах юных участников и включим их в число участников ярмарки», — сказал он.

Конкурс пройдет по трем номинациям:

«Мастера экоуроков» (образовательные проекты);

«Мастодонты экологических акций» (инициативы по сбору макулатуры);

«Специалисты экологических репортажей» (видеоматериалы о проблемах экологии).

Прием заявок продлится с 8 сентября по 1 декабря 2025 года. К участию приглашаются молодые люди от 12 лет. Победителей ждут дипломы и ценные призы. Подробная информация доступна

на сайте.