Подмосковные ушуистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Бразилии

11 сентября 2025, 12:34

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Подмосковья в составе сборной России завоевали две бронзовые медали на XVII чемпионате мира по ушу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.