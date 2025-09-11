Подмосковные ушуистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Бразилии
Спортсменки из Подмосковья в составе сборной России завоевали две бронзовые медали на XVII чемпионате мира по ушу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Дмитровские спортсменки Мария Егорова и Екатерина Вальчук стали третьими в дисциплине «саньда» в весовых категориях 65 и 75 кг соответственно. Всего российская сборная на чемпионате, который прошёл с 1 по 7 сентября 2025 года в Бразилиа, представила 14 спортсменов и завоевала семь медалей: три золотые и четыре бронзовые.
В соревнованиях приняли участие более 800 участников из 70 стран.Чемпионат мира по ушу проводится раз в два года и включает два вида программы: «таолу» — формальные комплексы упражнений, и «саньда» — полноконтактные поединки.
