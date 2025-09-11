Достижения.рф

Семьи Подмосковья делятся своими традициями на конкурсе «Это у нас семейное»

Продолжается приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» — площадка, которая создает настоящее сообщество семей по всей России. Здесь сохраняют самые дорогие каждому традиции.



Семьи создают свои творческие проекты: разрабатывают концепции мини-музеев, пишут истории о предках, готовят любимые блюда и делятся тем, что делает их дом особенным. Каждое задание — это маленькая семейная история, которая помогает почувствовать единство поколений и сохранить самые ценные воспоминания.

Финалисты конкурса получат возможность выиграть ценные призы: сертификат на улучшение жилищных условий на 5 миллионов рублей, большое семейное путешествие и другие подарки от партнёров.
Регистрация открыта до 14 сентября на официальном сайте конкурса.
