Семьи Подмосковья делятся своими традициями на конкурсе «Это у нас семейное»
Продолжается приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» — площадка, которая создает настоящее сообщество семей по всей России. Здесь сохраняют самые дорогие каждому традиции.
Семьи создают свои творческие проекты: разрабатывают концепции мини-музеев, пишут истории о предках, готовят любимые блюда и делятся тем, что делает их дом особенным. Каждое задание — это маленькая семейная история, которая помогает почувствовать единство поколений и сохранить самые ценные воспоминания.
Регистрация открыта до 14 сентября на официальном сайте конкурса.
