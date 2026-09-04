Отели Подмосковья начали подключать к проекту повышения производительности
Парк-отель «Русский» в деревне Дракино городского округа Серпухов первым из подмосковных гостиниц присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Внедрение инструментов повышения эффективности стартовало в августе со встречи команды отеля с экспертами Регионального центра компетенций Московской области.
«Специалисты проанализируют процесс подготовки номеров к заселению гостей. Вместе с сотрудниками отеля они изучат все этапы работы – от выезда предыдущего гостя до финальной проверки номера, определят потери времени и предложат решения для оптимизации процессов. Планируется повысить выработку более чем на 10%. Это позволит сократить время ожидания при заселении, эффективнее распределять нагрузку на сотрудников и обеспечить стабильное качество обслуживания гостей», – рассказали в министерстве.Отели, санатории и туристические компании Московской области могут бесплатно присоединиться к проекту «Производительность труда», получить сопровождение экспертов РЦК Московской области и обучение команды.
Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, нужно подать заявку на ИТ-платформе.