Отели Подмосковья начали подключать к проекту повышения производительности

04 сентября 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Парк-отель «Русский» в деревне Дракино городского округа Серпухов первым из подмосковных гостиниц присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Внедрение инструментов повышения эффективности стартовало в августе со встречи команды отеля с экспертами Регионального центра компетенций Московской области.

«Специалисты проанализируют процесс подготовки номеров к заселению гостей. Вместе с сотрудниками отеля они изучат все этапы работы – от выезда предыдущего гостя до финальной проверки номера, определят потери времени и предложат решения для оптимизации процессов. Планируется повысить выработку более чем на 10%. Это позволит сократить время ожидания при заселении, эффективнее распределять нагрузку на сотрудников и обеспечить стабильное качество обслуживания гостей», – рассказали в министерстве.