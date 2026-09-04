На встрече с коллективом «ЭКОлаб» в Электрогорске обсудили подготовку кадров

04 сентября 2026, 17:23

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

На фармацевтическом предприятии «ЭКОлаб» прошла рабочая встреча депутата Госдумы Геннадия Панина с руководством и сотрудниками компании. Об этом сообщили в пресс-службе Павлово-Посадского городского округа.





Главной темой стало развитие системы целевого обучения и подготовки профессиональных кадров для отрасли.



«ЭКОлаб» — один из ведущих производителей лекарств и диагностических наборов в регионе. Компания выпускает более 500 наименований продукции: от тест-систем для диагностики ВИЧ и гепатитов до готовых средств и биологически активных добавок.



Предприятие располагает пятью лабораториями. штате работают четыре доктора и 15 кандидатов наук, трое из которых прошли обучение в аспирантуре за счёт компании.



Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Особое внимание на встрече уделили кадровой стратегии предприятия. «ЭКОлаб» выстраивает многоуровневую систему подготовки кадров, в том числе в партнёрстве с Государственным гуманитарно-технологическим университетом. Там создана базовая кафедра промышленной фармацевтической технологии.

«Студентам это даёт доступ к реальному фармацевтическому производству, а предприятию — мотивированных молодых специалистов, которые с первого курса знакомы со спецификой работы и разделяют ценности компании», — отметил Панин.