На встрече с коллективом «ЭКОлаб» в Электрогорске обсудили подготовку кадров
На фармацевтическом предприятии «ЭКОлаб» прошла рабочая встреча депутата Госдумы Геннадия Панина с руководством и сотрудниками компании. Об этом сообщили в пресс-службе Павлово-Посадского городского округа.
Главной темой стало развитие системы целевого обучения и подготовки профессиональных кадров для отрасли.
«ЭКОлаб» — один из ведущих производителей лекарств и диагностических наборов в регионе. Компания выпускает более 500 наименований продукции: от тест-систем для диагностики ВИЧ и гепатитов до готовых средств и биологически активных добавок.
Предприятие располагает пятью лабораториями. штате работают четыре доктора и 15 кандидатов наук, трое из которых прошли обучение в аспирантуре за счёт компании.
Особое внимание на встрече уделили кадровой стратегии предприятия. «ЭКОлаб» выстраивает многоуровневую систему подготовки кадров, в том числе в партнёрстве с Государственным гуманитарно-технологическим университетом. Там создана базовая кафедра промышленной фармацевтической технологии.
«Студентам это даёт доступ к реальному фармацевтическому производству, а предприятию — мотивированных молодых специалистов, которые с первого курса знакомы со спецификой работы и разделяют ценности компании», — отметил Панин.Будущие провизоры проходят практику на высокотехнологичных производственных линиях «ЭКОлаб». На встрече представители предприятия рассказали о текущих инвестпроектах. В августе компания ввела в эксплуатацию шестой производственный цех, что позволило увеличить выпуск лекарств.
Объём инвестиций в расширение производства составил почти 500 миллионов рублей, создано более 50 рабочих мест. В планах предприятия — дальнейшее наращивание объёмов выпуска препаратов.