В Реутове открыли благоустроенный Каштановый сквер
Благоустройство Каштанового сквера, расположенного на Молодёжной лице в Реутове, завершилось. Обновлённое общественное пространство осмотрели спикер Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, глава Реутова Алексей Ковязин и руководитель округа Балашиха Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Работы провели в рамках реализации Народной программы «Единой России», составленной на основе наказов избирателей и в русле национальных проектов.
«Территория была устаревшая и требовала современных подходов. Все вопросы, которые здесь возникали, что и как правильно сделать, обсуждали с жителями близлежащих домов. В результате создано пространство и для детей, и для любителей спорта, и для представителей серебряного возраста», — сказал Брынцалов.
Общая площадь сквера составляет около полутора гектаров. Там отремонтировали дорожки, установили перголы, лавочки, детские и спортивные площадки, а также 35 новых уличных фонарей.
После осмотра сквера высокие гости отправились в местный Центр культуры и искусств, где состоялся круглый стол, посвящённый вопросам благоустройства. В нём приняли участие активные местные жители.
На встрече обсудили реконструкцию Центрального парка, благоустройство общественных территорий на улицах Котовского и Некрасова, сквера на Носовихинском шоссе и территории на стыке округов Реутов и Балашиха. Кроме того, были подняты вопросы об обновлении системы уличного освещения, дворов и пешеходных дорожек.