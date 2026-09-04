В Реутове открыли благоустроенный Каштановый сквер

04 сентября 2026, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Благоустройство Каштанового сквера, расположенного на Молодёжной лице в Реутове, завершилось. Обновлённое общественное пространство осмотрели спикер Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, глава Реутова Алексей Ковязин и руководитель округа Балашиха Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Работы провели в рамках реализации Народной программы «Единой России», составленной на основе наказов избирателей и в русле национальных проектов.





«Территория была устаревшая и требовала современных подходов. Все вопросы, которые здесь возникали, что и как правильно сделать, обсуждали с жителями близлежащих домов. В результате создано пространство и для детей, и для любителей спорта, и для представителей серебряного возраста», — сказал Брынцалов.