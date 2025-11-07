Бренд подмосковного производителя завоевал национальную премию
Бренд TAMAKI подмосковного производителя стал обладателем премии «Марка №1 в России 2025» в категории «Соусы азиатского направления». Речь идёт о продукции японской, паназиатской кухни и кухни фьюжн компании «ЕВРОПРОДУКТ», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Победу бренду присудили по итогам всероссийского голосования потребителей.
«Для нас это не просто награда, а знак признания работы всей команды. Мы создаём продукт с любовью, технологической точностью и вдохновением. TAMAKI строили как бренд, объединяющий вкусы мира с российской культурой производства», – сказал владелец бренда Андрей Белянин.Компания производит более 40 наименований соусов. TAMAKI – в числе лидеров российского рынка соусов для рынков HoReCa и retail. Продукцию экспортируют в 24 страны.
В прошлом году «ЕВРОПРОДУКТ» оснастил производство новым оборудованием и расширил линейку продукции. Для этого привлекли льготный заём, который предоставил Фонд развития промышленности Московской области.