Выпущенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры поступили в продажу
Компания YADRO, входящая в «ИКС Холдинг», запускает в продажу персональный компьютер KVADRA TAU mini в форм-факторе Ultra Small. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Новые ПК производят на заводе YADRO FAB DUBNA, который является резидентом особой экономической зоны «Дубна» с 2021 года
«За время работы в ОЭЗ в развитие производства компании инвестировали без малого 14,5 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест приближается к 700. Завод выпускает и поставляет продукцию на основе собственных разработок. Это печатные платы, серверное и телеком-оборудование, планшеты и ноутбуки. А сейчас компания запускает в продажу персональный компьютер, произведённый в Дубне», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, он подойдёт для решения широкого круга офисных задач в сегментах B2B и B2G. Перед выходом на рынок устройство успешно прошло демонстрационное тестирование в ИТ-инфраструктуре ключевых корпоративных и государственных заказчиков.
Полные технические характеристики нового компьютера можно найти на сайте.