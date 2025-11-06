Выпущенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры поступили в продажу

06 ноября 2025, 16:27

Компания YADRO, входящая в «ИКС Холдинг», запускает в продажу персональный компьютер KVADRA TAU mini в форм-факторе Ultra Small. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Новые ПК производят на заводе YADRO FAB DUBNA, который является резидентом особой экономической зоны «Дубна» с 2021 года



«За время работы в ОЭЗ в развитие производства компании инвестировали без малого 14,5 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест приближается к 700. Завод выпускает и поставляет продукцию на основе собственных разработок. Это печатные платы, серверное и телеком-оборудование, планшеты и ноутбуки. А сейчас компания запускает в продажу персональный компьютер, произведённый в Дубне», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.