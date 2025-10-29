В Московской области заработал новый распределительный центр сети «Чижик»
В Подмосковье запустили распределительный центр сети магазинов «Чижик». Разрешение на ввод в эксплуатацию получила компания «МБМ Девелопмент», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Проект реализуют в городском округе Подольск. Инвестиции составили более 2,5 млрд рублей. Площадь распределительного комплекса превышает 16,5 тыс. квадратных метров. Благодаря реализация проекта планируют создать около 300 рабочих мест», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что новый комплекс позволит компании повысить качество логистического обслуживания, обеспечить эффективную работу сети и увеличить ассортимент продукции.