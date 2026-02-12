Бригады Подмосковья провели 18 восстановительных работ на объектах ЖКХ в ДНР
Подмосковные специалисты продолжают помогать восстанавливать коммунальную инфраструктуру Донбасса. За прошедшую неделю аварийные бригады Мособлводоканала выполнили 18 восстановительных мероприятий в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Специалисты разморозили систему водоснабжения и утеплили трубопроводы, установили четыре соединительные муфты и заменили участки труб общей протяжённостью 9,5 метров. Они восстановили работу скважины в селе Казацкое и провели ревизию электрооборудования насосной станции в посёлке городского типа Седово.
Также бригады устранили засоры на сетях водоснабжения, ликвидировали технологические нарушения на самотечных коллекторах и помогли жителям справиться с последствиями снегопадов — расчистили дороги и дворы.
Работы проводят по комплексной программе восстановления инфраструктуры, которую реализует Правительство Московской области на территории ДНР.
