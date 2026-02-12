Бригады Подмосковья провели 18 восстановительных работ на объектах ЖКХ в ДНР

12 февраля 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные специалисты продолжают помогать восстанавливать коммунальную инфраструктуру Донбасса. За прошедшую неделю аварийные бригады Мособлводоканала выполнили 18 восстановительных мероприятий в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.