Подмосковные специалисты завершили восстановление дома в Мариуполе

12 февраля 2026, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершили восстановление многоквартирного жилого дома. Специалисты устранили последствия повреждений — ранее в здании пострадали стены и часть конструкций. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.





Подрядчики усилили и восстановили несущие конструкции, отремонтировали кровлю и фасад, полностью обновили инженерные системы — горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализацию, электроснабжение и газ. В доме установили новые пластиковые окна и двери, а в подъездах провели внутреннюю отделку.



За ходом работ следили специалисты Управления технадзора капремонта, которое подведомственно Министерству ЖКХ Московской области. Эксперты сопровождали каждый этап — от обследования объекта до финальной проверки.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул значимость их работы. В сложных условиях специалисты показали высокий профессионализм и выдержку.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение», — отмечает министр.