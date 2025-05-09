Брынцалов: «Каждая семья Подмосковья хранит историю бойцов и тружеников тыла»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В каждой подмосковной семье хранят историю близких, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с фашизмом и трудились в тылу. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, поздравляя ветеранов и всех жителей региона с 80-летием Победы.
«Путь к победному маю был полон лишений и огромных потерь. Почти 27 млн советских граждан погибли на фронтах, в тылу и в лагерях смерти. В каждой подмосковной семье хранят историю своих близких, которые самоотверженно боролись с фашизмом, без устали трудились в тылу. Память о подвиге поколения победителей, как знамя, ведёт нас сквозь время и передаётся из поколения в поколение. Год защитника Отечества только подчёркивает неразрывную связь и преемственность», – написал Брынцалов в своём ТГ-канале.Парламентарий назвал 9 мая праздником, дороже которого нет и не будет.
«Мы встречаем его со слезами на глазах и священным трепетом в груди. В решающие годы наши отцы, деды и прадеды без колебаний разделили свою судьбу с судьбой страны. Благодаря их силе духа и любви к Родине был положен конец самой страшной в истории человечества войне», – отметил спикер Мособлдумы.Он поблагодарил ветеранов за жизнь и свободу и отдал дань память павших героев.
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