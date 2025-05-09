В молодёжной патриотической акции в Ступине приняли участие около тысячи человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Патриотическую молодёжную акцию «Помним подвиг на фронте! Помним подвиг в тылу!», посвящённую Победе в Великой Отечественной войне, провели в Ступине накануне 9 мая, её участниками стали около тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В сквере Героя Советского Союза Владимира Полякова в память о защитниках Родины 942 горящими свечами выложили цифры «1941-1945». Огонь для свечей участникам акции символично передали от Вечного огня реконструкторы из исторических клубов, одетые в солдатскую форму времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Акция проводилась также у стелы «Город трудовой доблести». Там участники свечами выложили цифру 80 и слово «Победа».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Кроме того, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и ученик школы №2 Филипп Жуков передали «Капсулу Победы» с посланием потомкам директору Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрию Шалыгину.
Мероприятие завершилось концертом и салютом.
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