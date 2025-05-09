В молодёжной патриотической акции в Ступине приняли участие около тысячи человек

Патриотическую молодёжную акцию «Помним подвиг на фронте! Помним подвиг в тылу!», посвящённую Победе в Великой Отечественной войне, провели в Ступине накануне 9 мая, её участниками стали около тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.