В Подмосковье за пять лет перечислили более 300 тысяч выплат на рождение ребёнка

13 августа 2026, 13:11

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Семьи Московской области имеют право на особую меру поддержки при рождении ребёнка: это подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей. Такую выплату за последние пять лет получили свыше 300 раз. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Голубев отметил, что в подарочный набор входит всё самое необходимое для ухода за ребёнком в первые месяцы жизни, но возможность получить вместо набора деньги и самостоятельно купить нужные вещи — тоже очень важная опция.





«Семья лучше знает, что ей нужнее в конкретной жизненной ситуации: кому-то удобнее получить готовый комплект, а кто-то предпочтёт добавить эти 20 тысяч рублей, например, к покупке кроватки или коляски. Главное – это обеспечить поддержку», — сказал Голубев.