В ФАПах Подмосковья провели около 100 тысяч телемедицинских консультаций

13 августа 2026, 12:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 100 тысяч телемедицинских консультаций получили жители отдалённых территорий Московской области в своих фельдшерско-акушерских пунктах с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Благодаря телемедицине пациенты могут посоветоваться с узкопрофильными специалистами, не приезжая в большие медцентры.





«Телемедицина значительно повышает доступность медицинской помощи для жителей отдалённых территорий. При этом онлайн-консультацию могут получить не только пациенты, но фельдшеры в ФАПов, когда им оперативно требуется узнать мнение специалистов медорганизаций более высокого уровня», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.