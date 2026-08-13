В ФАПах Подмосковья провели около 100 тысяч телемедицинских консультаций
Почти 100 тысяч телемедицинских консультаций получили жители отдалённых территорий Московской области в своих фельдшерско-акушерских пунктах с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Благодаря телемедицине пациенты могут посоветоваться с узкопрофильными специалистами, не приезжая в большие медцентры.
«Телемедицина значительно повышает доступность медицинской помощи для жителей отдалённых территорий. При этом онлайн-консультацию могут получить не только пациенты, но фельдшеры в ФАПов, когда им оперативно требуется узнать мнение специалистов медорганизаций более высокого уровня», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.На телемедицинском приёме можно обсудить с врачом результаты диспансеризации и анализов, получить корректировку терапии, закрыть бюллетень и продлить рецепт на льготные медикаменты.