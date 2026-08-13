Губернатор Воробьёв и депутат Госдумы Панин осмотрели парк «ЛиАЗ» в Ликино-Дулёве

13 августа 2026, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Парк «ЛиАЗ» в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа благоустроили. Обновлённое общественное пространство осмотрели губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Проект благоустройства парка «ЛиАЗ» вошёл в число победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.





«Парк нуждался в модернизации. Эта территория всегда оставалась очень важной для жителей: люди ежедневно ходят через парк на работу, по своим делам. Просьба привести объект в порядок звучала регулярно. И очень приятно, что жители остались довольны результатом. Руководители музыкальных школ и творческих коллективов проводят здесь мероприятия и приглашают всех посещать концерты, фестивали, конкурсы», — сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

«Сегодня мы посетили обновлённый парк, названный в честь ЛиАЗа. Место для его создания выбрали неслучайно. Это важнейшая пешеходная артерия, связывающая жилые дома с библиотекой, школой и другими социальными объектами. Раньше здесь протекала заброшенная речушка, которая постоянно выходила из берегов, устраивая подтопления. В ходе благоустройства строители заменили все подземные коммуникации, полностью обновили инфраструктуру и создали потрясающее пространство», — отметил Панин.