Брынцалов проверил ход строительства ФОКа и корпуса школы №30 в Балашихе

16 июля 2026, 15:38

оригинал Игорь Брынцалов (второй справа). Фото: пресс-служба Мособлдумы

Ход строительства двух объектов в балашихинском микрорайоне Гагарина — физкультурно-оздоровительного комплекса и корпуса школы №30 — проверили спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Оба объекта должны сдать в эксплуатацию до начала учебного года. Сейчас школьная пристройка готова на 88%, а ФОК — на 75%.





«Когда два таких соцобъекта открываются в одном микрорайоне одновременно, как здесь, в Балашихе, это даёт возможность родителям водить детей в современную школу, и тут же, не выезжая за пределы территории, — в спортивные секции», — отметил Брынцалов.