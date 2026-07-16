Брынцалов проверил ход строительства ФОКа и корпуса школы №30 в Балашихе
Ход строительства двух объектов в балашихинском микрорайоне Гагарина — физкультурно-оздоровительного комплекса и корпуса школы №30 — проверили спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Оба объекта должны сдать в эксплуатацию до начала учебного года. Сейчас школьная пристройка готова на 88%, а ФОК — на 75%.
«Когда два таких соцобъекта открываются в одном микрорайоне одновременно, как здесь, в Балашихе, это даёт возможность родителям водить детей в современную школу, и тут же, не выезжая за пределы территории, — в спортивные секции», — отметил Брынцалов.Он добавил, что сейчас в Московской области в стадии строительства и проектирования находятся 15 спортивных объектов. Кроме того, в регионе в этом году откроют 14 новых школ.