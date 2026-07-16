В Подмосковье за месяц отремонтировали более 240 малых архитектурных форм

16 июля 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 240 малых архитектурных форм (МАФ) — скамеек, ограждений и урн — отремонтировали в Московской области в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





На объектах меняли или чинили сломанные элементы и проводили покраску.





«Самый большой объём работ провели в Наро-Фоминском округе, где отремонтировали 41 МАФ. Второе место по этому показателю занял округ Лотошино (24), третье — Орехово-Зуевский округ (22), четвёртое — Одинцовский (19), а пятое — Истра (18)», — говорится в сообщении.