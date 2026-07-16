Жителям Подмосковья рассказали о способах голосования на выборах в Мособлдуму в сентябре

16 июля 2026, 15:22

ЦИК: на выборах в Госдуму и Мособлдуму в сентябре будет доступно ДЭГ

оригинал Фото: iStock/Diy13

В России с 18 по 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, голосование будет проходить в течение трёх дней, что позволит избирателям выбрать наиболее удобный способ участия.