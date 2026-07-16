Жителям Подмосковья рассказали о способах голосования на выборах в Мособлдуму в сентябре
В России с 18 по 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, голосование будет проходить в течение трёх дней, что позволит избирателям выбрать наиболее удобный способ участия.
Россияне смогут проголосовать на избирательном участке, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) либо пригласить членов участковой комиссии для голосования на дому.
Для участия в ДЭГ потребуется подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги». Заявление необходимо подать не позднее 14 сентября. После его оформления избиратель будет исключён из списка для очного голосования. При этом регистрация не означает автоматическую подачу голоса: в период с 18 по 20 сентября необходимо повторно авторизоваться на портале и завершить процедуру голосования.
Избиратели, которые в дни выборов будут находиться вне места своей регистрации, смогут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».
Подать соответствующее заявление можно с 3 августа по 14 сентября через портал «Госуслуги», многофункциональные центры или территориальные избирательные комиссии.
Возможность проголосовать на дому предусмотрена для граждан, которые по состоянию здоровья или из-за необходимости ухода за другим человеком не могут самостоятельно прийти на избирательный участок. Подать заявку в участковую комиссию можно с 10 сентября до 14:00 по московскому времени 20 сентября.
Все избирательные участки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Узнать адрес своего участка можно с помощью специального сервиса на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
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