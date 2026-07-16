В Одинцовском округе открылся новый детский лагерь «Караллово»

16 июля 2026, 15:24

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Новый детский лагерь «Караллово» открылся в Одинцове. За одну смену там смогут отдохнуть 180 ребят. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.





В состав лагеря входят семь жилых корпусов, спортивный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, уличные спортплощадки и площадка для проведения костра. А для творческих мероприятий есть большой актовый зал.





«Открытие лагеря «Караллово» является важным событием для всей системы подмосковного детского отдыха. (…) Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок мог полноценно отдохнуть, укрепить здоровье и найти новых друзей. С начала лета в наших лагерях по бесплатным путевкам отдохнули уже две с половиной тысячи ребят», — рассказал глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.