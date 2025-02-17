Губернатор Воробьёв объяснил, зачем ограничили продажу спиртного во дворах домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Решение ограничить в Подмосковье продажу алкогольных напитков в магазинах, расположенных в жилых многоквартирных домах, было прежде всего продиктовано заботой о подрастающем поколении. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, на работу так называемых «наливаек» и ночных заведений жаловались жители.
«Год назад, когда мы разбирались с проблемой в Климовске, находились во дворах, много раз слышали от жителей жалобы на алкомаркеты, ночные заведения общепита. Это касается не только Климовска. Если зайти во двор во многих наших городах, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И всё это находится по пути следования детей в школы и детсады. Наша областная дума проявила инициативу вместе с профильным блоком. Была проведена большая содержательная работа в том числе с теми, кто торгует алкоголем», – пояснил губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.Как отметил Воробьёв, в итоге в Московской области запретили продажу спиртных напитков с 23:00 до 08:00, а также в магазинах, расположенных в жилых домах.
Как ранее сообщали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, за последние пять лет количество точек продажи алкоголя в регионе увеличилось почти на 30% и достигло 11,5 тыс. Примерно 4,5 тыс. – это магазины в многоквартирных домах.
Это повлекло рост числа жалоб на нарушениях тишины и покоя во дворах.
За прошедший год в Подмосковье было совершено около 5 тыс. преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Из-за употребления спиртных напитков несовершеннолетними составлено более 1 тыс. протоколов.
Новый закон должен решить все эти проблемы. Планируется, что запрет вступит в силу 1 сентября текущего года.
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Лора Луганская