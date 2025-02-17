Губернатор Воробьёв объяснил, зачем ограничили продажу спиртного во дворах домов

Решение ограничить в Подмосковье продажу алкогольных напитков в магазинах, расположенных в жилых многоквартирных домах, было прежде всего продиктовано заботой о подрастающем поколении. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, на работу так называемых «наливаек» и ночных заведений жаловались жители.