Новые правила торговли алкоголем коснутся 9 тысяч подмосковных объектов

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Сегодня в Подмосковье каждый третий объект, торгующий алкоголем, расположен в многоквартирном доме. В регионе таких точек – около 9 тыс., 1,8 тыс. из них – предприятия общественного питания.
Такую статистику привёл министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных на совещании губернатора Андрея Воробьёва с членами регионального правительства и главами городских округов, на котором обсудили новые правила торговли алкогольной продукцией.
Высокая доступность способствует росту потребления алкогольных напитков. На этом фоне увеличивается и количество правонарушений в состоянии опьянения. За 2024 году их было почти 5 тыс.
Новые правила торговли алкогольной продукцией приняла в пятницу Мособлдума. Он вступит в силу 1 сентября.
Согласно закону, запрещается продажа алкоголя во всех торговых точках во дворах жилых домов. Если дверь магазина выходит во двор, спиртного на прилавках быть не должно. Исключение – встроенно-пристроенные помещения к МКД.
Кроме того, вводятся ограничения на продажу спиртных напитков с 23.00 до 8.00 в объектах общепита в домах – так называемых «наливайках». Эта мера не распространяется на рестораны.
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«Под новый закон подпадают те объекты, которые ещё не открылись. Мы настроили сервисы так, что они просто не смогут получить алкогольную лицензию. А те, которые уже торгуют, будут дорабатывать свою лицензию. Это 1,5 тыс. точек плюс ещё 1,4 тыс. объектов, торгующих слабым алкоголем без лицензии, которые до 1 сентября обязаны теперь прекратить продажу любого алкоголя», – пояснил Двойных.Он добавил, что 52% объектов, на которые будут распространяться ограничения, – несетевые магазины. Это продуктовые точки и круглосуточные гастрономы.
«Именно они часто и являются источниками нарушений общественного порядка, на них приходится много жалоб. Далее, 37% – это алкомаркеты, 11% – сетевые супермаркеты, где на долю алкоголя приходится незначительная часть выручки. Поэтому такие магазины не закроются, а просто прекратят торговлю спиртным», – заключил министр.Всего в Подмосковье – 13 тыс. объектов, продающих алкоголь по лицензии. 88% занимаются розничной продажей, 12% – предприятия общепита. Кроме того, в регионе – 19 тыс. объектов, торгующих слабым алкоголем, лицензия на который не нужна.
Высокая доступность способствует росту потребления алкогольных напитков. На этом фоне увеличивается и количество правонарушений в состоянии опьянения. За 2024 году их было почти 5 тыс.
Новые правила торговли алкогольной продукцией приняла в пятницу Мособлдума. Он вступит в силу 1 сентября.
Согласно закону, запрещается продажа алкоголя во всех торговых точках во дворах жилых домов. Если дверь магазина выходит во двор, спиртного на прилавках быть не должно. Исключение – встроенно-пристроенные помещения к МКД.
Кроме того, вводятся ограничения на продажу спиртных напитков с 23.00 до 8.00 в объектах общепита в домах – так называемых «наливайках». Эта мера не распространяется на рестораны.
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Лора Луганская