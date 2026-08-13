Брынцалов рассказал о развитии молодёжного парламентаризма в Подмосковье
Вопрос развития молодёжного парламентаризма обсудили на заседании Совета законодателей Центрального федерального округа, которое прошло в городе Елец Липецкой области. Участие в дискуссии принял председатель Совета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
Брынцалов напомнил собравшимся, что молодёжный парламентаризм в России — это система с 30-летней историей, и что Московская область стала одним из первых регионов, закрепивших статус таких парламентов законом.
«Сначала муниципалитеты просто направляли своих представителей. Вторым этапом стали прямые выборы с избиркомами и наблюдателями. А третий — сегодняшний — этап представляет из себя конкурсный отбор: кандидатов оценивают главы муниципалитетов, депутаты и общественные деятели», — сказал Брынцалов.Он добавил, что молодёжные парламенты действуют при всех окружных Советах депутатов Московской области, и из них формируется региональный орган. Ребята получают всестороннюю поддержку: их обучают законотворчеству, проводят форумы и пр. В результате за 15 лет от молодёжных парламентов поступили более 60 идей для законодательных инициатив. Часть их предложений стала законами.