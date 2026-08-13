Брынцалов рассказал о развитии молодёжного парламентаризма в Подмосковье

13 августа 2026, 17:42

оригинал Игорь Брынцалов (фото: медиасток.рф)

Вопрос развития молодёжного парламентаризма обсудили на заседании Совета законодателей Центрального федерального округа, которое прошло в городе Елец Липецкой области. Участие в дискуссии принял председатель Совета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





Брынцалов напомнил собравшимся, что молодёжный парламентаризм в России — это система с 30-летней историей, и что Московская область стала одним из первых регионов, закрепивших статус таких парламентов законом.





«Сначала муниципалитеты просто направляли своих представителей. Вторым этапом стали прямые выборы с избиркомами и наблюдателями. А третий — сегодняшний — этап представляет из себя конкурсный отбор: кандидатов оценивают главы муниципалитетов, депутаты и общественные деятели», — сказал Брынцалов.