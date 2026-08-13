В Подмосковье к 1 сентября откроют десятки новых и отремонтированных школ
«Единая Россия» в преддверии нового учебного года провела ежегодную акцию «Родительская приёмка». Об этом сообщили в пресс-службе партии в Московской области.
В химкинском микрорайоне Сходня завершается капремонт гимназии №23. Ход работ проконтролировали секретарь местного отделения «Единой России», глава Химок
Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и родители.
«В здании был грибок, протекали потолки, коммуникации находились в аварийном состоянии. До окончания ремонта объект останется на моём контроле. Я несу не просто административную, а личную ответственность за результат», — подчеркнула Федотова.
Основной этап реконструкции позади. Сейчас строители сосредоточены на внутренней отделке помещений и благоустройстве прилегающей территории. Заменены все изношенные коммуникации, в классах установлены новые окна и современная вентиляция. Особое внимание уделено доступности среды: установлены пандусы, расширены дверные проёмы, продуманы маршруты для людей с особенностями здоровья. После обновления здание сможет принять более 850 учеников.
«Раньше я переживала, когда сын шёл в школу: старые окна плохо держали тепло, а в некоторых кабинетах на верхних этажах протекала крыша. Сейчас, когда вижу, сколько всего сделали, на душе спокойно», — поделилась мама гимназиста Артура Светлана Иванишина.В этом году в Химках после капитального ремонта также откроются школа в посёлке Лунёво и колледж «Подмосковье». Эти три объекта обеспечат местами и современными условиями обучения более 2500 учеников.
В Можайском округе педагоги и родители вместе с депутатами Мособлдумы от «Единой России» проверили готовность школы в деревне Мокрое. Здание 1969 года постройки после капремонта станет современным образовательным пространством. Главная особенность проекта — уникальное художественное оформление фасада в
итальянской технике сграффито. Это многослойная штукатурка с процарапыванием верхних слоёв, что создаёт долговечные монументальные панно.
Депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Власов рассказал, что в ходе проверки выявили косметические недочеты. Подрядчик устранит их в ближайшее время.
«В здании за 60 лет ни разу не проводили капремонт, и практически все конструктивные элементы пришлось обновлять. Открытие запланировано на 1 сентября», – сказал парламентарий.
В Ленинском округе родительская приёмка прошла в новой школе жилкомплекса «Первый квартал» – корпусе Видновской школы №7. Здание рассчитано на 1675 учащихся. Кабинеты оснащены современной мебелью и интерактивным оборудованием, благоустроены спортивное ядро и прилегающая территория. В школе созданы классы с углублённым изучением программирования и искусственного интеллекта.
Школу проверили советник главы округа Екатерина Прайс, родители и педагоги. Они осмотрели кабинеты, спортзалы, столовую и прилегающую территорию. Комиссия подтвердила полную готовность объекта.
«Уверена, что школа станет одной из флагманских в округе. Здесь впечатляет не только инфраструктура, но и образовательные возможности. Инженерные классы, программы «Росатома», проекты от Сбера по программе «Школа 21» позволят детям со школьной скамьи получать профильные знания и определяться с профессией», – отметила Прайс.В новый корпус уже записаны 1603 ребенка, педагогический состав укомплектован, учиться дети будут в одну смену.
Также в этом году в Ленинском округе откроется школа на 1150 мест в ЖК «Южная Битца» и три детских сада. Пять новых образовательных учреждений дадут почти 4000 дополнительных мест для детей.
За пять лет в Московской области по народной программе «Единой России» отремонтировали около 500 объектов образования, построили свыше 300 новых школ и детских садов, привели в порядок около 500 школьных стадионов. На этот год запланировано строительство 20 школ и капремонт 48 учреждений.