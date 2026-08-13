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В Чехове рассказали о ходе строительства корпуса гимназии №2

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус гимназии №2 на 550 учеников строят на улице Чехова в городе Чехов. Сейчас готовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Строительство ведётся за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас на площадке копают траншею для теплосетей, а в здании кладут наружные и внутренние стены», — говорится в сообщении.
Корпус будет трёхэтажным, его площадь составит 7 800 квадратных метров. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр и столовую с пищеблоком. На прилегающей территории обустроят спортивное ядро и установят детские площадки.

Сдать корпус в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2028 года.
Лев Каштанов

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