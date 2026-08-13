В Чехове рассказали о ходе строительства корпуса гимназии №2

13 августа 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус гимназии №2 на 550 учеников строят на улице Чехова в городе Чехов. Сейчас готовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на площадке копают траншею для теплосетей, а в здании кладут наружные и внутренние стены», — говорится в сообщении.