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Глава Пушкинского округа Красноцветов проверил ход ремонта котельной в Софрине-1

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Плановые ремонтные работы проводят в котельной в микрорайоне Софрино-1 Пушкинского округа. Объект осмотрел в ходе рабочей поездки глава муниципалитета Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Котельную запустили в 2016 году, она обеспечивает теплом и горячей водой 37 жилых домов и четыре соцобъекта.

«Сейчас в котельной проходит плановая профилактика. Работы ведутся строго по графику. Завершить их планируется 18 августа. Текущее состояние оборудования оценивается как рабочее, технологические параметры соответствуют норме», — говорится в сообщении.
Красноцветов отметил, что подготовка к отопительному сезону практически завершена. Оснований опасаться сложностей в процессе его прохождения нет.
Лев Каштанов

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