Глава Пушкинского округа Красноцветов проверил ход ремонта котельной в Софрине-1
Плановые ремонтные работы проводят в котельной в микрорайоне Софрино-1 Пушкинского округа. Объект осмотрел в ходе рабочей поездки глава муниципалитета Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Котельную запустили в 2016 году, она обеспечивает теплом и горячей водой 37 жилых домов и четыре соцобъекта.
Красноцветов отметил, что подготовка к отопительному сезону практически завершена. Оснований опасаться сложностей в процессе его прохождения нет.«Сейчас в котельной проходит плановая профилактика. Работы ведутся строго по графику. Завершить их планируется 18 августа. Текущее состояние оборудования оценивается как рабочее, технологические параметры соответствуют норме», — говорится в сообщении.