Глава Пушкинского округа Красноцветов проверил ход ремонта котельной в Софрине-1

13 августа 2026, 17:25

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Плановые ремонтные работы проводят в котельной в микрорайоне Софрино-1 Пушкинского округа. Объект осмотрел в ходе рабочей поездки глава муниципалитета Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Котельную запустили в 2016 году, она обеспечивает теплом и горячей водой 37 жилых домов и четыре соцобъекта.



